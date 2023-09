Bari | l' errore in inglese sul menù del ristorante è allucinante | come hanno tradotto Primi di terra

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 17 settembre 2023) Molte persone usano Google anche per tradurre indei propri ristoranti. Un locale dilo ha fatto e il risultato è stato a metà tra il disastroso e il comico. La formula "di" ha assunto tutto un altro significato. Si dice che molto presto il mestiere dei traduttori e degli interpreti diventerà inutile. I progressi della tecnologia e dell'Intelligenza Artificiale, infatti, potrebbero portare a traduzioni istantanee impeccabili, sostituendo quindi la figura umana. Sarà davvero così? Le profezie non sempre si avverano. Se è più che probabile che per i testi scritti presto le traduzioni fatte dai robot diventeranno perfette, è più difficile riuscirci nel linguaggio orale, per diversi motivi. Nel 2023, per risparmiare, molti ristoranti traducono con i software gratuiti i ...