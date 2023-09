Baranzate | a scuola si deve entrare in orario Altrimenti…

Maltempo, auto bloccate dall'acqua a Baranzate e Pogliano: due ... IL GIORNO

Maltempo, fondi Regione a Busto Garolfo e Gaggiano: l'elenco ... Ticino Notizie

Vedremo come andrà a Baranzate. Baranzate, a scuola bisogna entrare in orario ma non solo: gli altri provvedimenti Quest’anno si ripropone anche il delicato problema di quelle famiglie che non pagano ...Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per liberarle. Sottopasso temporaneamente chiuso in via Milano a Baranzate, disagi anche a Bollate ...