Bacioni Le Pen-Salvini. Lei bacia lui che bacia lei. Meloni ha (due) nemici a destra

(Di domenica 17 settembre 2023) Il leader della Lega: "Se dobbiamo scegliere tra Macron e Marine Le Pen, non ho nessun dubbio: tutta la vita con Marine Le Pen". Per la leader del Rassemblement National "la Lega esono l'unica scelta possibile"

Bacioni Le Pen-Salvini. Lei bacia lui che bacia lei. Meloni ha (due ... L'HuffPost

Salvini a Pontida con Le Pen: “Con Giorgia uniti”. Attacca l’Islam ma poche parole sui… Il Fatto Quotidiano

Il leader della Lega: "Se dobbiamo scegliere tra Macron e Marine Le Pen, non ho nessun dubbio: tutta la vita con Marine Le Pen". Per la leader ...“Siamo determinati a vincere, siamo destinati a vincere in Italia e in Europa”. Matteo Salvini dal palco del tradizionale raduno della Lega a Pontida pensa alle prossime Europee. Difende l’unità di ob ...