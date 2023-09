Come raggiungere il parcheggio Come si arriva alla struttura di ParkinGO Per chi proviene dall'Firenze Mareè necessario uscire al casello di Pisa Centro Aeroporto; una volta pagato ...... che risponderanno comunque a tre esigenz e: la prima è quella di adeguare la Fi - Pi - Li stessa che ha un traffico di circa 50 mila veicoli al giorno analogo a quello di un', come la. ...... che risponderanno comunque a tre esigenze: la prima è quella di adeguare la Fi - Pi - Li stessa che ha un traffico di circa 50 mila veicoli al giorno analogo a quello di un', come la. ...

Autostrada A11: chiusure notturne ad Altopascio e Montecatini gonews

Autostrada A11: chiusa per una notte l’uscita di Altopascio Firenze Post

ROMA – Sull’Autostrada A11 Firenze-Pisa nord, dalle 22:00 di mercoledì 20 alle 6:00 di giovedì 21 settembre 2023, sarà chiusa la stazione di Altopascio, in uscita per chi proviene da Pisa, per ...Ecco le chiusure che riguarderanno l'A11 Firenze - Pisa nord fino a venerdì 22 settembre. Stazione di Altopascio chiusa per una notte Dalle 22:00 di ...