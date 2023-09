Auto si ribalta | 71enne in ospedale

(Di domenica 17 settembre 2023) Tarantini Time Quotidiano Un incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi, domenica 17 settembre, a Taranto su via Consiglio. Un’con a bordo un uomo di 71 anni, si èta sul fianco finendo fuori strada. Ancora non è chiara la dinamica dell’incidente, né cosa abbia causato la perdita di controllo del mezzo. Si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre l’uomo dalla vettura e rimuoverla dalla strada. L’anziano è ora ricoverato in. L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano.

Curiosità: Il Mostro di Firenze è la denominazione usata dai media italiani per riferirsi a un presunto assassino seriale autore di sette duplici omicidi commessi fra il 1974 e il 1985 ai danni di coppie appartate in auto nelle campagne dei dintorni di Firenze. Un duplice omicidio del 1968 venne collegato ai crimini del Mostro nel 1982, ma l'attribuzione è rimasta incerta in sede di giudizio. Fu il primo caso di omicidi seriali in Italia ed ebbe vasta copertura mediatica sia durante l'epoca dei delitti che durante i diversi processi contro i presunti responsabili. Influenzò abitudini della popolazione residente nella provincia di Firenze negli anni '80, la quale iniziò a evitare di appartarsi in luoghi isolati, e il fatto che le vittime fossero giovani fidanzati stimolò il dibattito nei media sull'opportunità di concedere con maggiore disinvoltura ai figli la possibilità di trovare l'intimità a casa, evitando così i luoghi isolati e pericolosi.

...nei pressi dell'aeroporto di Torino - Caselle coinvolgendo una famiglia di passaggio in. Morta ... La vettura esce dalla carreggiata, sie si incendia. La bimba muore. Il fratellino ...... 'Continuità violata' Olbia si prepara a festeggiare la Madonna de La Salette: gli appuntamenti Brutto incidente ad Arzachena, perde il controllo dell'e siCondividi l'articolo

Incidente fra due auto in città, una si ribalta: coinvolti tre mezzi in sosta BrindisiReport

Perde il controllo dell'auto e si ribalta nella notte GenovaToday

Calcinacci caduti fuori ma anche dentro casa, bicchieri infranti, librerie ribaltate.Un aereo delle pattuglia delle Frecce Tricolori è precipitato a San Francesco al Campo, in provincia di Torino, a poca distanza dall’aeroporto. Il velivolo si è schiantato poco dopo il decollo su ...