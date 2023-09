Atletica | Marcell Jacobs potrebbe lasciare Paolo Camossi? La probabile alternativa

(Di domenica 17 settembre 2023) Cambiamento di rotta in vista dell’anno olimpico? Vedremo. Di sicuro quanto riportato ieri nel corso della diretta RAI della prima giornata delle Finali di Diamond League a Eugene (Stati Uniti) dal collega Franco Bragagnadavvero essere importante. Si parla del bi-campione olimpico di Tokyo,. Bragagna, a tal proposito, ha affermato che il legame tra lo sprinter nostrano e il suo tecnicosi sarebbe “logorato”. Per questo, si starebbe pensando già a delle possibili alternative nella gestione del due-volte oro a Cinque Cerchi, che ha l’ambizione di ripetersi ad alto livello nei Giochi di Parigi 2024. Secondo lo stimato giornalista di RaiSport, Giorgio Frinolliessere il nuovo coach dinel caso in cui il sodalizio tra ...

