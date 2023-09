Atletica | Armand Duplantis pirotecnico | record del mondo maestoso | il Principe dell’asta vince la Diamond League

Leggi su oasport

(Di domenica 17 settembre 2023)ha firmato ildeldi salto con l’asta a Eugene (USA), dove sono andate in scena le Finali della, il massimo circuito internazionale itinerante dileggera. Il fuoriclasse svedese ha superato 6.23 metri al primo assalto, al termine di un percorso netto passando a 5.62, 5.82 e 6.02. Ampiamente distaccanti il filippino Ernest Obiena (5.82 alla seconda) e lo statunitense Sam Kendricks (5.72 alla prima). Il Campione Olimpico e delha ritoccato di un centimetro il proprio precedente primato, timbrato in contesto indoor lo scorso 25 febbraio a Clermont-Ferrand e ha migliorato di due centimetri il suo miglior risultato all’aperto, che risaliva al 24 luglio 2022 in occasione della rassegna iridata ...