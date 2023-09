Atletica | Andrew Howe torna in gara | vince a Rieti | misura tutta da valutare con il sogno Europei a Roma

(Di domenica 17 settembre 2023)ha fatto il proprio ritorno indopo oltre un anno di assenza. Il vice campione del Mondo di salto in lungo a Osaka 2007 non scendeva in pista dal 18 luglio 2022, quando corse i 200 metri in 21.66 a(peggior crono della carriera da senior, fu la sua unica uscita della stagione). Il 38enne aveva comunicato la volontà di ritirarsi dall’attività agonistica, ma pochi mesi fa ha deciso di regalarsi un’altra chance e di provare a puntare aglidi2024. Nella giornata odierna il laziale si è presentato in pedana a, prendendo parte a unadi contorno dei Campionati Regionali Allievi. Ha gareggiato con la maglia della StudentescaAndrea Milardi e ha vinto con ladi 7.32 ...

Ore 20:45 Largo Cervignano: Le Donne di Lloyd Webber, concerto di otto voci femminili che ... erano presenti campioni come Alice Mangione, appena rientrata dai Mondiali di di Budapest,... guidati da Gibson, 74 anni. Dopo l'incontro con il Papa, i ciclisti sono partiti alla volta ... Parsons, 46 anni, brasiliano I Giochi si svolgeranno in Europa dopo quelli di inizio ... Questa è una bellissima estate per lo sport paralimpico italiano, fra nuoto,, ciclismo, tiro con ...

