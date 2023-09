(3 - 4 - 1 - 2): Carnesecchi 6.5 - Kolasinac 5.5, Scalvini 6, Toloi 6 - Ruggeri 6 (35' st Miranchuk 5.5), Ederson 6, De7, Zappacosta 6.5 (13' st Zortea 5.5) - Koopmeiners 7 (29' st ..., De: "Partita compromessa dai nostri errori, abbiamo avuto panico" Dopo Gian Piero Gasperini (che non ha nascosto la propria delusione nel post - gara di Fiorentina -, qui ...Nella ripresa, Lookman sembra rimettere in gioco l'sfruttando al massimo l'assist di Deper il 2 - 2. Risultato che cambierà in maniera definitva al 76' grazie al gol di Kouame, che ...

Atalanta, De Roon: "Ci siamo complicati la vita da soli. Obiettivo Champions Aspettiamo Natale" TUTTO mercato WEB

Atalanta, De Roon: “Presi dal panico, sono deluso del risultato” ItaSportPress

L’Atalanta si è fatta sfilare l’iniziativa, nonostante sia andata per prima in vantaggio (20’, Koopmeiners, su assist di De Roon) e non abbia subito nemmeno un tiro in porta fino alla mezz’ora.L'Atalanta esce sconfitta dal Franchi con la Fiorentina che si è imposta per 3-2 grazie alla reti di Bonaventura, Lucas Martinez e Kouame. Al termine della gara l'allenatore della ...