Assunzioni | da GPS Sostegno 2023 24 può essere stato assunto anche chi ha rifiutato incarico per ruolo lo scorso anno

44/2023 (convertito in legge 74/2023) e nell'attuativo DM 119/2023, seguiranno il seguente percorso:, per il solo a.s. 2023/24, dallesostegno prima fascia e relativi elenchi ...... per scelta o per trascuratezza, non si sono candidati per essere assunti negli istituti con disponibilità di posti e sono per questo motivo scivolati in fondo alla graduatoria. La protesta a ...Lesulle cattedre libere che non arrivano e le proteste dei supplenti , ma anche delle ...di reclutamento che né i concorsi (ordinari e straordinari) né le graduatorie dei precari (GaE e...

Assunzioni GPS sostegno 2023/24, vincolo tre anni: la norma parla di effettivo servizio Orizzonte Scuola

Assunzioni GPS sostegno 2023 24 | vincolo tre anni | la norma parla ... Zazoom Blog

Dunque, i docenti assunti da GPS sostegno prima fascia ed elenco aggiuntivo sono tenuti a svolgere tre anni di effettivo servizio nella scuola di assunzione a tempo determinato, non possono presentare ...Supplenze da GaE e GPS 2023/24, ecco le prime nomine: elenchi USP in aggiornamento.