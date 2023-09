(Di domenica 17 settembre 2023)tv162023: auditel e share dei programmi di ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,162023? Su Rai 1 è andato in onda la finale dell’Eurovolley. Su Rai 2 S.W.A.T. Su Rai 3 Il mistero Henri Pick. Su Rete 4 Rocky. Su Canale 5. Su. Ma chi ha totalizzato i maggioritv162023? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.tv162023, prima serata I dati Auditel e lo ...

... che andranno poi in tv23, mercoledì 27 settembre e mercoledì 4 ottobre. "C'è solo una cura ... Oggi 'Tre parole' conta 4 milioni e mezzo disu Spotify e 6 milioni di visualizzazioni su ...16 settembre, ore 15, Pomigliano - Juventus Women , prima giornata della stagione 2023/2024: ... Non portae figuriamoci abbonati , a differenza ad esempio di una Serie C , che non costa ...Venerdì 15 e16 settembre si continua a rilassarsi con gli amici, a ballare e a bere ... Prodotta con Sebastian Yatra, è arrivata ormai a 53 milioni di. Gli articoli su GLV ogni giorno, ...Serena Bortone, il nuovo programma è 'Che sarà': quando in tv su Rai3 Gli ottimidi 'Oggi è ... La data di inizio della nuova avventura televisiva della Bortone è per23 settembre 2023 ...

Ascolti tv sabato 16 settembre 2023: L’allieva, Odio l’estate, Impossibile da uccidere, dati Auditel e share Il Corriere della Città

Ascolti tv sabato 16 settembre: Italia-Polonia, Odio l’estate, L’era glaciale TPI

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 16 settembre 2023 Su Rai 1 è andato in onda la finale dell’Eurovolley Italia-Polonia. Su Rai 2 S.W.A.T. Su Rai 3 Il mistero ...Cittadini da tutta Italia alla manifestazione in città per dire che con gli animali selvatici si convive, non li si uccide ...La vita in diretta al sabato è sempre Vita in diretta di Matano: che sia lunedì o sabato non cambia, il programma funziona ...