(Di domenica 17 settembre 2023) Pallavolo Nella serata di ieri,16, su Rai1 la finale degli Europei di Pallavolo Italia-Polonia ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 la riproposizione del film Odio l’Estate con Aldo Giovanni e Giacomo ha raccolto davanti al video .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Impossibile da Uccidere è seguito da .000 spettatori (%). Su Italia1 L’Era Glaciale ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Il mistero Henri Pick sigla .000 spettatori con il %. Su Rete4 Rocky totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 Best Eden – Un pianeta da salvare ha registrato .000 spettatori con il %. Su Tv8 4 Ristoranti è seguito da .000 spettatori (%). Sul Nove Faking It – Bugie o verità? segna .000 spettatori (%). Sul 20 Death Race arriva a .000 spettatori (%). Access Prime Time Su ...

Glidel: Vita in diretta vs Verissimo, la prima sfida il 16 settembre. Chi ha ...... che andranno poi in tv23, mercoledì 27 settembre e mercoledì 4 ottobre. "C'è solo una cura ... Oggi 'Tre parole' conta 4 milioni e mezzo disu Spotify e 6 milioni di visualizzazioni su ...16 settembre, ore 15, Pomigliano - Juventus Women , prima giornata della stagione 2023/2024: ... Non portae figuriamoci abbonati , a differenza ad esempio di una Serie C , che non costa ...

Ascolti TV Sabato 16 Settembre 2023: Le Prime Analisi Tendenzediviaggio

Ascolti tv sabato 16 settembre 2023: L’allieva, Odio l’estate, Impossibile da uccidere, dati Auditel e share Il Corriere della Città

Gli ascolti del sabato: Vita in diretta vs Verissimo, la prima sfida il 16 settembre. Chi ha vinto Vita in diretta al sabato vs Verissimo: la sfida inedita che incuriosisce, chi avrà vinto Lo ...ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 16 settembre 2023 Su Rai 1 è andato in onda la finale dell’Eurovolley Italia-Polonia. Su Rai 2 S.W.A.T. Su Rai 3 Il mistero ...