Ascolti tv ieri | finale Europei Volley 4mln | Verissimo batte Alberto Matano

(Di domenica 17 settembre 2023) Glitv di, sabato 16 settembre 2023, hanno registrato per ladeglidisu Rai1 il 25.3%. A vedere la sconfitta dell'Italia contro la Polonia sono stati 4.173.000 spettatori. Il film Odio l'Estate su Canale 5 ha totalizzato 1.760.000 spettatori, 12% di share. Di seguito glitv disera degli altri canali: Italia 1 film L'Era Glaciale 827.000, 5% Rai3 film Il Mistero Henri Pick 634.000, 3.9% Rai2 film Impossibile da Uccidere 633.000, 4% Rete 4 film Rocky 480.000, 3.3% La7 Eden – Missione Pianeta 353.000, 2.2% Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti 383.000, 2.3% NOVE Faking It-Bugie o Verità? 304.000, 2%. IN AGGIORNAMENTO

Tanti gli artisti che si sono esibitinell'anfiteatro scaligero e tanti ancora quelli che si esibiranno stasera nell'evento finale. Sul palco per far cantare tutti sono saliti, tra gli altri, ...Mediaset mette mano a Pomeriggio 5: allarme, cosa cambia La prima puntata dei Tim Music Awards su Rai 1 ha vinto glidella prima serata di, 15 settembre, con 2.382.000 ...tv, crolla il Grande Fratello Brutte notizie per il Grande Fratello .sera, venerdì 15 settembre, la seconda puntata dello show di Canale 5 ha registrato il 16% di share per circa 2 ...

Ascolti tv venerdì 15 settembre 2023: chi ha vinto tra i Tim Music Awards e il Grande Fratello Fanpage.it

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 16 settembre 2023 Su Rai 1 è andato in onda la finale dell’Eurovolley Italia-Polonia. Su Rai 2 S.W.A.T. Su Rai 3 Il mistero ...Gli ascolti di ieri sera Nella serata di ieri, lunedì 11 settembre 2023, su Rai Uno l’ultima puntata della fiction Il Giovane Montalbano 2 ottiene 3.154.000 spettatori pari al 18.36%. Su Canale 5 la p ...