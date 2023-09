Ascolti tv | finale volley Italia-Polonia stravince la serata

(Di domenica 17 settembre 2023) Secondo sul podio il film 'Odio l'estate' di Aldo, Giovanni e Giacomo. Terzo gradino per 'L'Era Glaciale" Ladegli Europei di Pallavolo, in onda su Rai1, ha stravinto glidella primadi ieri grazie a 4.173.000 telespettatori e al 25,3% di share. Su Canale 5 il film ‘Odio l’estate’ con Aldo Giovanni e Giacomo ha ottenuto 1.760.000 telespettatori e il 12,1%. Terzo gradino del podio per il film d’animazione ‘L’Era Glaciale’ che su1 ha totalizzato 827.000 telespettatori e il 5% di share. Su La7 ‘In Onda Prima’ ha registrato 750.000 telespettatori e il 4,5% mentre Rai3 con ‘Il mistero di Henry Pick’ ha raccolto 634.000 telespettatori con il 4% di share e Rai2 con ‘Impossibile da uccidere’ ne ha ottenuti 633.000 con il 4%. ...

La fiction di Canale 5 'Maria Corleone' debutta e vince gli ascolti della prima serata di ieri grazie a 2.753.000 telespettatori e al 16,5% di share.