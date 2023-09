ASCOLTI TV 16 SETTEMBRE 2023 | ITALIA-POLONIA | ODIO L’ESTATE | L’ERA GLACIALE | LA VITA IN DIRETTA | VERISSIMO

(Di domenica 17 settembre 2023)TV 16· Sabato · Cumulati giornalieri per gruppo 24 H – x PT – x 24 H – x PT – x Settegiorni Parlamento – xTg1 – xUnoMattina in Famiglia – x + xBuongiorno Benessere – xLinea Verde Explora + Bike – x + xLinea Verde Life – xTg1 – xLinea Blu – xPassaggio a Nord-Ovest – xA Sua Immagine – x + xPres. LainSabato (16:58) – xLainSabato (17:20 + 18:02) – x + xReazione a Catena – xReazione a Catena – xTg1 – xRai Sport – x– xL’Allieva – x Prima Pagina – xTg5 – xX-Style – xViaggiatori: Uno Sguardo sul Mondo – xSuper Partes – xSuper Partes – v. nettoForum (R) – xTg5 – xBeautiful – xTerra Amara – x– x: Giri di ...

Glidel sabato: Vita in diretta vs Verissimo, la prima sfida il 16. Chi ha ...... ora si ritrova contutt'altro che entusiasmanti. Nonostante ciò Mediaset pare che abbia ... Si è a metàe i margini per migliorare non mancano. Certo è che i dati sono allarmanti. Se ...Nell'ambito delle celebrazioni della Festa diocesana della Madonna delle Grazie (12 - 17),... capacità così rara, nonostante risponda al desiderio che abbiamo tutti di qualcuno che ci...

Ascolti tv venerdì 15 settembre 2023: chi ha vinto tra i Tim Music Awards e il Grande Fratello Fanpage.it

Ascolti TV | Venerdì 15 settembre 2023. Ai Music Awards basta il 17.5% per vincere, Grande Fratello crolla al DavideMaggio.it

Nel pomeriggio di sabato 16 settembre, infatti, due uomini sono entrati armati ... provare a cogliere particolari utili al riconoscimento dei due rapinatori. Inoltre, ascoltando i testimoni presenti e ...Cambio programmazione per Terra amara nella fascia pomeridiana di Canale 5 a partire dal prossimo 24 settembre. Le novità riguarderanno in primis la messa in onda nella domenica pomeriggio, dopo che ...