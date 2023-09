Ascoltate l’urlo di Lampedusa | Bruxelles e Pd giocano sporco

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 17 settembre 2023)urla. Un’isola di frontiera, ultimo avamposto italiano, da anni diventata hotspot per i migranti, oggi letteralmente sprofonda. Siamo a quota 7 mila, quando il centro di accoglienza ne sopporta 700. Uno zero di troppo che ha una firma ben precisa. Anzi due:e Pd.e Pd remano contro Perché? Perché a due mesi dalla firma che prevede l’erogazione “immediata” alla Tunisia di 150 milioni di euro, destinati da una parte a ridar fiato al Paese nordafricano e dall’altra indispensabili per fermare le partenze sostenendo la Guardia Costiera, non sono ancora arrivati. E poi c’è il Pd. Gli eurodeputati Dem ache remano contro il blocco delle frontiere “considerandolo una violazione dei diritti umani”. Sarebbe dunque una violazione dei diritti umani quella di impedire che si paghi ...