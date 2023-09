Arnaldi-Borg 6-4 | 4-3 | fase a gironi Coppa Davis 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di domenica 17 settembre 2023) Il live e latestuale del primo singolare di Italia-Svezia tra Matteoe Leo, terzo ed ultimo incontro delladellaper gli azzurri del capitano Filippo Volandri. Il sanremese ha ribadito una volta per tutte l’ottimo momento di forma battendo in rimonta il cileno Cristian Garin. Contro quest’ultimo ha incrociato la racchetta anche il figlio d’arte scandinavo, uscito sconfitto dopo tre set molto lottati. Il ventenne svedese, poi, ha destato buone impressioni anche contro il Canada, arrendendosi soltanto dopo altri tre parziali combattuti di fronte al bombardiere nordamericano Vasek Pospisil.partirà favorito secondo le quote dei bookmakers ma attenzione a non sottovalutare ...

L'Italia scende in campo per l'ultima gara del Girone A di Coppa Davis , sfidando la Svezia. Gli azzurri sono padroni del proprio destino e possono sfruttare l'assist fornito dal Canada : alla ...Si comincia concontroCoppa Davis: all'Italia basta una vittoria, spareggio tra Gran Bretagna e Francia. Si gioca per la gloria a Spalato e Valencia Il tabellone maschile US Open 2022 ...Il primo singolarista sarà Matteo, che affronterà da grande favorito il giovane Leo, 20enne n°334 ATP. A seguire toccherà a Lorenzo Sonego , chiamato agli straordinari dopo il doppio ...

Italia-Svezia oggi in Coppa Davis, Arnaldi-Borg in diretta: l'orario di Sonego-Ymer e dove vedere in TV le partite di tennis Fanpage.it

40-0 Servizio e dritto a segno per lo svedese. 30-0 Lunga la risposta di rovescio di Arnaldi. 15-0 Servizio, dritto e volèe a segno per Borg. 4-3 Game Arnaldi. Molto reattivo l’azzurro nel giocare il ...Sono stati rivelati gli accoppiamenti dei singolari di Italia-Svezia, ultimo match della fase a gironi per quanto riguarda la Coppa Davis 2023. Gli azzurri, va ricordato, hanno bisogno di vincere solt ...