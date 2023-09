Arnaldi-Borg 6-4 | 2-2 | fase a gironi Coppa Davis 2023 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 17 settembre 2023) Il live e latestuale del primo singolare di Italia-Svezia tra Matteoe Leo, terzo ed ultimo incontro delladellaper gli azzurri del capitano Filippo Volandri. Il sanremese ha ribadito una volta per tutte l’ottimo momento di forma battendo in rimonta il cileno Cristian Garin. Contro quest’ultimo ha incrociato la racchetta anche il figlio d’arte scandinavo, uscito sconfitto dopo tre set molto lottati. Il ventenne svedese, poi, ha destato buone impressioni anche contro il Canada, arrendendosi soltanto dopo altri tre parziali combattuti di fronte al bombardiere nordamericano Vasek Pospisil.partirà favorito secondo le quote dei bookmakers ma attenzione a non sottovalutare ...