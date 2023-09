Arnaldi batte Borg | l’Italia avanti 1-0 sulla Svezia Azzurri matematicamente qualificati alle finals di Coppa Davis

(Di domenica 17 settembre 2023) Alè bastata la vittoria di Matteocontro Leoper qualificarsicome secondadelladi Malaga. Con il trionfo del tennista ligure, glisi sono infatti portati1-0: per passare ai quarti serviva un solo punto, dopo la sconfitta di ieri del Cile contro il Canada per 2-1., numero 47 del ranking Atp, si è imposto su, figlio del grande Bjorn e numero 334 Atp, in 1 ora e 22 minuti di gioco: due soli set, finiti con il punteggio di 6-4, 6-3. Alcuni numeri del match: per5 ace contro 2 doppi falli, il 58% di prime in campo che gli hanno ...

