Arnaldi batte Borg | Italia alle Finals di Davis a Malaga

(Di domenica 17 settembre 2023) BOLOGNA (ITALPRESS) – Missione compiuta: Matteovince il primo match della sfida trae Svezia e gli azzurri staccano il biglietto per ledi Coppain programma a fine novembre a. Il 22enne sanremese, numero 47 del ranking Atp, ha battuto in due set, in un'ora e 21 minuti, con il punteggio di 6-4 6-3, il figlio d'arte Leo, numero 334 del ranking. I due hanno infiammato la Unipol Arena e acceso i tifosi emiliani e non che hanno affollato gli spalti, in una sfida combattuta punto a punto. Ma alla fine ha avuto la meglio: “E' stata una bella settimana, una grande esperienza, sono contento di aver portato il punto alla squadra – esulta il giovane tennista ligure – Parto sempre un pò a rilento, è una mia caratteristica, ma ho ...

