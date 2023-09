Antonio Socci | chi usa i migranti come un' arma

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 17 settembre 2023) «Nei suoi ultimi giorni alla Casa Bianca, Barack Obama ha approfittato dei poteri di cui ancora godeva per revocare la legge che garantiva il diritto di asilo ai rifugiati provenienti da Cuba non appena fossero riusciti a mettere piede sul territorio americano». Con questa notizia, che evidenziava una delle tante “ambiguità” Democratiche, iniziava la prefazione di Sergio Romano a un libro – uscito qualche anno fa – di Kelly M. Greenhill intitolato Armi di migrazione di massa. Deportazione, coercizione e politica estera (Leg Edizioni). Perché un titolo così singolare? Spiegava ancora Romano: «L'autrice di questo libro, studiosa delle relazioni internazionali in una università americana, ha descritto alcuni casi degli ultimi decenni in cui i gruppi umani sono stati usati“armi di migrazione di massa”». ARMI UMANE Un esempio è proprio quello di Cuba: in alcuni ...