Anguilla | l’isola caraibica che si sta arricchendo con l’intelligenza artificiale degli altri

(Di domenica 17 settembre 2023)è una piccola isola del Mar dei Caraibi. In virtù delle spiagge bianche e dell’acqua cristallina, la sua economia si basa principalmente sul turismo. Ma quest’anno, con l’esplosione di servizi online basati sul– il cui acronimo, in inglese, è AI -, le cose stanno cambiando. Il dominio internet del, infatti, è «.ai», lo stesso scelto da molte aziende tech per i loro tool in rete. Stability.ai, X.ai, di Elon Musk, Character.ai, Google.ai, Facebook.ai e Microsoft.ai, solo per citarne alcuni. Si tratta di pagine registrate a cui tocca versare una quota aldi, per utilizzare il suo dominio. Il numero di siti il cui indirizzo termina con queste due lettere è già raddoppiato rispetto allo scorso anno, spiega, citata da Bloomberg, ...