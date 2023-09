America’s Cup | Luna Rossa resta fuori dal match race | non bastano due podi di flotta

Leggi su oasport

(Di domenica 17 settembre 2023)non è riuscita a qualificarsi per il mathche decreterà la vincitrice delle “preliminary regatta” diCup. L’antipasto della competizione sportiva più antica al mondo, che si disputerà tra un anno nelle acque di Barcellona e che si sta svolgendo con l’impiego degli AC40 (barche identiche per tutte le partecipanti, diverse dagli AC75 che verranno utilizzate in Coppa America), vedrà il testa a testa decisivo tra Team New Zealand e American Magic. Dopo i due terzi posti raccolti nelle prime due regate di giornata,aveva bisogno di vincere la terza prova diper sperare di qualificarsi al. I ragazzi dello skipper Max Sirena sono incappati in una penalità prima della partenza perché la ...