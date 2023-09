America’s Cup | Luna Rossa mostra i muscoli in gara-3 | sorpassata Alinghi in velocità | si lotta per il match race

Leggi su oasport

(Di domenica 17 settembre 2023)ha conquistato un bel terzo posto nella prima regata di fdell’ultima giornata delle “preliminary regatta” dellaCup. A Vilanova I La Geltrù (Spagna) l’equipaggio italiano è tornato in acqua dopo l’altalenante giornata di ieri, caratterizzata dal secondo posto in-1 (inizialmente erano stati squalificati per non essere transitati regolarmente sulla linea di partenza, poi nella notte hanno riassegnato i punti poiché la comunicazione dell’errore non era stata tempestiva) e dall’ultima posizione in-2 disputata nei fatti in modalità dislocante. Oggi il vento soffiava a 12-13 nodi, tutte le barche si sono messi in volo e si è vista la prima vera regata sui foil con picchi diattorno ai 32 nodi. I ragazzi dello skipper Max Sirena ...