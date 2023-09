Alluvioni in Libia | le immagini della devastazione riprese dal drone

Sono 891 gli edifici distrutti dallea Derna: lo rende noto il team libico incaricato dei sopralluoghi in città, dove si contano in totale poco più di 6mila edifici. Le palazzine sommerse dal fango sono 398.Tre pulmini carichi di coperte, dolci per i bambini, pane e acqua, in un viaggio lungo e faticoso da Bengasi a Derna, per portare aiuti alle popolazioni dellacolpite dalleprovocate dal crollo di due dighe dopo il passaggio dell'uragano Daniel, domenica scorsa. Il vescovo Sandro Overend Rigillo, vicario apostolico di Bengasi, nella regione ...... è questo, per ora, l'ultimo bilancio delle devastanti inondazioni che hanno colpito lanord -... la città maggiormente flagellata dalle. Le vittime complessive sarebbero, invece, 11.000.

Alluvione in Libia: viaggio a Derna dove i sopravvissuti scavano alla ricerca dei propri cari Euronews Italiano

Libia, Derna devastata dall'alluvione, ancora migliaia di dispersi - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Ancora emergenza in Libia, devastata dall'alluvione, prosegue l'invio di aiuti umanitari a cui partecipa anche la Protezione Civile abruzzese ...L'organizzazione mondiale si trova ad affrontare più sfide che mai. E l'umore è cupo. La guerra in Ucraina, i terremoti in Marocco, le alluvioni in Libia e le centinaia di incendi in ogni angolo del ...