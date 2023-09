(Di domenica 17 settembre 2023) 'Ruggito azzurro', Corriere dello Sport 30 giugno 1982. 'L'Italia nel pallone', Repubblica 6 luglio 1982. 'Mennea, finalmente!', La Gazzetta dello Sport, 7 settembre 1974. 'Tutto vero!', La Gazzetta dello Sport, 10 luglio 2006. 'La Storia siamo noi', Corriere della sera, 2 agosto 2021. Si potrebbe andare avanti per ore, dalle imprese più seguite come la vittoria del mondiale di calcio ...

... attira l'attenzione il fenomeno degliche decidono di lavorare abbandonando il Bel ... La fuga degli strateghiha sfaccettature diverse, soprattutto a seconda dello sport preso in ...Glisono scesi in campo tesi: "Siamo entrati non con l'atteggiamento giusto", ha spiegato ... squadra dove è maturato molto sotto la guida di Angelo Lorenzetti (uno dei pochidella ......è che gli stessi sostenitori stiano cercano sul web la lista deglidisponibili e senza contratto . Ci sono tanti profili internazionali, alcuni molto costosi. Tranne Conte, pochi...

Allenatori italiani: la fuga all'estero dei nostri strateghi The Watcher Post

Valdelsa terra di allenatori di calcio, Francesco Farioli il nuovo ... LA NAZIONE

L'allenatore del Napoli, Rudi Garcia, è già sul banco degli imputati. Il feeling tra il mister non è mai scattato con i tifosi azzurri, i quali hanno ...“Grosso, primo giocatore italiano a vestire la maglia dell’OL tra il 2007 e il 2009, aggiunge una nuova pagina alla sua storia con il club, diventando il primo allenatore italiano della storia ...