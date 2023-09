All’autogrill si incontrano tifosi del Napoli e del Genoa | ma lo scontro è solo tra chi offre il caffè

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 17 settembre 2023) Una bella storia di fairplay traè andato in scena ieri al termine di(2-2 il risultato finale) presso un autogrill. A dispetto di chi vuole che le trasferta deiazzurri residenti in Campania e Lazio siano una battaglia continua, il giornalista Orazio Accomando racconta la gentilezza e la sportività di un tifoso del. In autogrill un ragazzo con la maglia di Osimhen scorge alla fine del bancone tredelintenti a festeggiare tra di loro un pareggio nemmeno mai sfiorato con il pensiero prima del fischio d’inizio. La cassiera sente arrivare la domanda del ragazzo: «Hanno già pagato i ragazzi?», indicandoli. Al “no” della cassiera, il tifoso di Osimhen porge le monete e paga ilagli avversari. Poi si gira ...