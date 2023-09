Allarme Simeone | tifosi increduli sui social | l’accaduto

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 17 settembre 2023) Decisioni di Rudi Garcia non prese tanto bene daiche adesso cominciano ad avere dubbi sul suo operato e sulla scelta di affidargli la panchina L’amarezza dopo la brutta partita giocata a Marassi ha fatto cadere ipartenopei nel malumore che, ad oggi, non rivedono più la squadra dominante e bella della passata stagione. Non ha convinto finora l’idea di gioco espressa dal calcio di Rudi Garcia che appare confusa e senza una precisa identità. Soltanto 7 punti raccolte in quattro sfide di campionato e le difficoltà difensive non possono diventare un alibi. Secondo tanti sostenitori questa sarebbe dovuta essere la stagione della consacrazione, quella in cui si sarebbe confermato il ciclo vincente visto la passata stagione. Fino a questo punto però l’avvio del Napoli rappresenta tutt’altro che quella squadra che ha abituato gli appassionati e ...