Alguacil presenta Real Sociedad-Inter in conferenza stampa | ecco l’orario

Leggi su inter-news

(Di domenica 17 settembre 2023) Proprio come Simone Inzaghi, anche Imanolcome di consueto presenteràin. In programma proprio alla vigilia della sfida di debutto nella fase a gironi di UEFA Champions League.ZIONE – Imanolsarà presente indavanti ai giornalisti alla vigilia di, proprio perre l’importante gara che sancisce il debutto delle due squadre in Champions League. Il tecnico dei baschi parlerà prima del collega Simone Inzaghi:è infatti fissato alle 16.00 all’Estadio Municipal de Anoeta di San Sebastian.-News - Ultime ...