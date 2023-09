Alguacil | «La Real Sociedad dimostra di essere pronta per l’Inter»

Leggi su inter-news

(Di domenica 17 settembre 2023) Nonostante un’ottima prestazione soprattutto nel primo tempo, lastasera è uscita sconfitta 2-1 al Bernabéu contro ilMadrid. A tre giorni dall’esordio in Champions League contro, l’allenatoresi mostra ottimista. LIVELLO GIUSTO – Per labuona prova ma zero punti stasera al Bernabéu contro ilMadrid. Per l’allenatore Imanol, intervenuto in conferenza stampa, ci sono segnali positivi: «Non sempre possiamo vincere, però negli ultimi anni siamo riusciti auna squadra costante a ogni livello. Questo l’abbiamo sempreto. Abbiamo un’idea, i giocatori lo sanno e proveremo a metterla in pratica anche durante la settimana e nel ...