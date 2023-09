Alena Seredova | sull’ex Gigi Buffon e sulla loro rottura | “Oggi posso solo dirgli grazie”

ha voltato pagina. A giugno ha sposato il manager Alessandro Nasi , anche se il tradimento di Gigi Buffon resta una ferita aperta. Alla rivista Harper's Bazar la modella ha raccontato ...1 Estratto da Il Messaggero Torna oggi a Verissimocon una nuova luce negli occhi e una brillante fede al dito. Si è sposata qualche mese fa con Alessandro Nasi in ...Fresca di seconde nozzeè tornata in televisione - nel salotto di Verissimo - per parlare della sua vita tra presente, passato e futuro. Dalla dolorosa fine del primo matrimonio al ritrovato amore tra le ...

Alena Seredova e il tradimento di Gigi Buffon: «Andavo allo stadio e tutti lo sapevano. Facevano gli amici. Ho ilmessaggero.it

Alena Seredova stupisce: "Grazie Buffon". E sulle nozze con Ilaria D'Amico... Corriere dello Sport

Convolata a nozze con Alessandro Nasi solo poche settimane fa, Alena Seredova ha deciso di raccontarsi a Verissimo. Ospite nel salottino televisivo di Silvia Toffanin, la donna ha raccontato le sue ...Alena Seredova ha commentato la recente notizia delle nozze di Buffon e Ilaria D'Amico: ecco cos'ha detto la modella ...