Alena Seredova | «Gigi Buffon? Posso solo dirgli grazie»

"All'inizio io mi ero molto chiusa perché ero delusa", ha raccontato, ospite nel salotto tv di Silvia Toffanin a Verissimo . "Sapevo che nella vita le cose possono cambiare, si possono incontrare altre persone, ma ci sono rimasta male. Ma ora sono in ...Leggi Anche Uur Güne sull'uscita di scena in 'Terra amara': 'Ogni storia ha una sua fine, è il momento di dire addio' Leggi Anchee Gigi Buffon: 'Oggi come oggi, posso solo dirgli ...Leggi Anche Raimondo Todaro rivela due tumori maligni: 'Mi operavo e il giorno dopo tornavo a lavorare' Leggi Anchee Gigi Buffon: 'Oggi come oggi, posso solo dirgli grazie' 'Ringrazio ...

Alena Seredova e il tradimento di Gigi Buffon: «Andavo allo stadio e tutti lo sapevano. Facevano gli amici. Ho ilmessaggero.it

Alena Seredova e Gigi Buffon: "Oggi come oggi, posso solo dirgli grazie" TGCOM

Alena Seredova è stato ospite dell'ultima puntata di Verissimo andata in onda sabato 16 settembre su Canale 5. Nel salotto televisivo di Silvia Toffanin la modella è torntata a parlare del suo ...Sul rapporto oggi con Gigi Buffon la Seredova ha detto: " Da anni c'è un rapporto di dialogo tra noi. All'inizio mi ero chiusa, era più la delusione, ci ero rimasta male. Oggi sono in una situazione i ...