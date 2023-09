Alberto Matano re incontrastato | Myrta Merlino in discesa | “Preoccupazione a Mediaset”

(Di domenica 17 settembre 2023) A due settimane dal via, c’è aria di flop per il nuovo “Pomeriggio Cinque” condotto da. Terminato l’effetto sorpresa delle prime cinque puntate andate in onda dal 4 all’8 settembre, “Pomeriggio Cinque” si è ritrovato ad affrontare la sfida più ardua, quella che la vede a confronto con il programma concorrente “La Vita in Diretta” condotto dae tornato in onda da lunedì 11 settembre.(Foto da Instagram): “La casalinga di Voghera non esiste più” Se Barbara D’Urso poteva contare su un pubblico fidelizzato da 15 anni composto da anziane e casalinghe, lo stesso non si può dire diche in una recente intervista aveva affermato che la ...

I dati invece non sorridono a Myrta Merlino che, dopo un buon avvio di stagione, dettato dall'effetto sorpresa e dal fatto che La Vita in Diretta diè cominciata con sette giorni di ...La mamma di Kata, la bambina scomparsa lo scorso 10 giugno dall'ex albergo Astor, a Firenze, ha parlato ai microfoni de La Vita in Diretta, il programma televisivo condotto dasu Rai1, ...smette i panni del giornalista 'impegnato' e indossa quelli del gossipparo. Nel corso della puntata de La Vita in Diretta di sabato 16 settembre, a commentare alcune vicende di ...Se il debutto di Myrta Merlino registra dati inferiori alla Vita in Diretta di, Bianca Berlinguer con il suo È sempre Carta Bianca regge il colpo, dopo aver aperto al 9 per cento di ...

Quando Alberto Matano l’ha presentata, però, Mara Venier ha raccontato di essere stata protagonista poco prima di una piccola disavventura. Così la zia Mara ha raccontato di essersi fatta del male a ...Giulia Salemi ha debuttato come opinionista del programma La Vita in Diretta di Alberto Matano. L’influencer sarà una presenza fissa nelle quattro puntate in onda il sabato pomeriggio, per commentare ...La vita in diretta al sabato è sempre Vita in diretta di Matano: che sia lunedì o sabato non cambia, il programma funziona ...