Agrifood Future | è il momento degli influencer

Leggi su anteprima24

(Di domenica 17 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto È tempo di discutere di prospettive sulle nuove professioni digitali con le testimonianze di imprenditori che arrivano dal mondo del food ednell’ambito della prima parte della seconda giornata di, l’evento in corso a Salerno per presentare tutte le innovazioni che stanno rivoluzionando il mondo dell’Agro alimentare. Moderati dal professore Alex Giordano, organizzatore della quattro giorni, il dibattito ha posto l’accento sulla conoscenza che è alla base di quelle che sembrano successi improvvisati sul web. Con Giovanni Cavaliere di Beclay Agency trepiù famosi in questo: Piero Armenti, originario di Salerno e che spopola sulla rete con Il mio viaggio a New York, Gino Sorbillo , lo scienziato artigiano della pizza e Vincenzo ...