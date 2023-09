AEW | Rivoluzione nella programmazione | WBD spinge per i PPV mensili

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 17 settembre 2023) Sembra ormai prossimo il passaggio della AEW dal formato attuale ai PPV, su richiesta di Warner Bros Discovery, detentrice dei diritti della promotion di Tony Khan. Lo scoop arriva da Andrew Zarian durante il The Mat Men Podcast, con quest’ultimo “fiducioso” di vedere questo cambiamento di format, con WBD cherebbe fortemente per garantire almeno 12 PPV l’anno su MAX, piattaforma streaming che raggruppa i programma di HBO Max e Discovery+, lanciata negli USA lo scorso maggio. Non c’è ancora alcuna conferma ufficiale ed è prestissimo per capire come funzionerà la trasmissione qui in Italia, visto che la piattaforma non è ancora arrivata in Europa e che Sky Sport Italia avrà l’esclusiva dei diritti anche per il 2024. Ma sembra davvero plausibile che, nel prossimo futuro, la AEW si avvicinerà alla WWE come ...