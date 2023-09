AEW | Il ritorno di RVD | un Deathmatch e tanto altro! Il prossimo Collision sarà on fire!

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 17 settembre 2023) La AEW costruisce un episodio didavvero on fire. Stiamo parlando dell’episodio di settimana prossima, che avrà addirittura un! Quest’ultimo vedrà coinvolti Ricky Starks e Bryan Danielson, dopo che il primo ha schienato lo stesso American Dragon nel tag-team match di ieri notte. E’ stato inoltre annunciato, un po’ a sorpresa, ildi Rob Van Dam, che tornerà sul ring tra sei giorni nello show del sabato sera targato TNT. Gli FTR difenderanno inoltre i propri titoli contro The WorkHorsemen, ovvero JD Drake e Anthony Henry mentre chiuderà il quadro un interessantissimo Jay White vs Andrade El Idolo. Ecco la card completa: Texas Death Match: Ricky Starks vs. Bryan Danielson Rob Van Dam ritornerà sul ring AEW Tag Team Championships: FTR (Dax Harwood & Cash Wheeler) vs. The WorkHorsemen ...