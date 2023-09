AEW | Diversi match annunciati per Grand Slam | una due giorni importante per Tony Khan

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 17 settembre 2023) Durante la serata di ieri, la AEW ha confermatoper l’annuale edizione diche inizierà in quel di Dynamite, mercoledì notte, e continuerà anche a Rampage, duedopo, con quest’ultimo che durerà eccezionalmente due ore anziché una. Isono tutti decisamente di rilievo e la federazione ha confermato la line-up della dueche andrà, ovviamente, a modificarsi nei prossimicon nuove aggiunte, come il Trios World Titleannunciato ieri notte. Dynamite (20 settembre) AEW World Championship: MJF (c) vs. Samoa Joe AEW Women’s World Championship: Saraya (c) vs. Toni Storm Chris Jericho vs. Sammy Guevara Title vs. Title: Claudio Castagnoli ...