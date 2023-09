AEW | Aussie Open vogliono gli FTR | lanciata la sfida per WrestleDream

(Di domenica 17 settembre 2023) Durante l’ultimo episodio di Collision andato in onda nella notte, glihanno vinto velocemente un match contro due atleti locali prima di armarsi di microfono e chiedere il match dei match. I due hanno formalmenteto gli FTR per gli AEW World Tag-Team Titles: Mark Davis e Kyle Fletcher hanno affermato che entrambi i team hanno vinto molto ed ovunque, lanciando laper. Ovviamente l’incontro è stato accolto alla grande dal pubblico presente e vedremo se i campioni accetteranno o meno nei prossimi episodi targati AEW. #AEW!October 1st Seattle, WA#vs. #FTR for the #AEW World Tag-Team Championship The challenge has been issued!Watch #AEWCollision LIVE on TNT@kylefletcherpro ...

Welcome to Bleacher Report's live coverage and recap of AEW Collision on September 17. Following the events of Friday's Rampage, two matches were booked.AEW WrestleDream is set to emanate from the Climate Pledge Arena in Seattle, Washington, on October 1st, in honor of Antonio Inoki.