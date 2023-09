Aereo precipita in Amazzonia | 14 morti e nessun superstite Le vittime in viaggio per fare pesca sportiva

(Di domenica 17 settembre 2023) L’era diritto da Manaus a Barcelos per undi piacere: 12 passeggeri, tutti brasiliani, avevano deciso di recarsi nella città perché accomunati dalla passione per la. Ma tutti loro, insieme a due membri dell’equipaggio, hanno perso la vita a bordo del velivolo Emb-110, un turboelica bimotore prodotto dalla brasiliana Embraer, della Manaus Aerotaxi, che èto nel mezzo di forti piogge nello stato di Amazonas, a Barcelos. Situata sul Rio Negro, un affluente del Rio delle Amazzoni, la città – che dista 90 minuti dida Manaus – è delimitata da numerosi parchi nazionali. Al momento dell’incidente c’era una forte pioggia, tanto che due aerei che si trovavano sulla stessa rotta poco prima di quello che si è schiantato, avevano deciso di tornare a ...

Il sindaco di Barcelos, Edson Mendes, ha confermato che a bordo dell'c'erano quattordici persone, di cui due membri dell'equipaggio, e che non ci sono sopravvissuti. Il governatore dello Stato ...Secondo quanto ricostruito dalle autorità, il pilota del piccolosi stava avvicinando alla città sotto una poderosa pioggia. Pare che per via della scarsa visibilità, involontariamente abbia ...Il sindaco di Barcelos, Edson Mendes, ha confermato che a bordo dell'c'erano quattordici persone, di cui due membri dell'equipaggio, e che non ci sono sopravvissuti. Le squadre di soccorso ...

Aereo per Roma precipita per 8mila metri in 10 minuti, la passeggera: «Ho pensato di morire, ho scritto a mia leggo.it

L’aereo era diritto da Manaus a Barcelos per un viaggio di piacere: 12 passeggeri, tutti brasiliani, avevano deciso di recarsi nella città perché accomunati dalla passione per la pesca sportiva. Ma tu ...UDINE - Entrare nelle Frecce «era il mio sogno nel cassetto e ci ho creduto». Così, nel 2020 - come riportato sul sito della scuola -, Oscar Del Dò, 35 anni, parlava del ...