Aereo delle frecce schiantato | l' aeroporto di Torino resta chiuso

(Di domenica 17 settembre 2023) AGI -fino alla mezzanotte l'dia causa dell'incidenteaccaduto ieri pomeriggio, che ha coinvolto un velivoloTricolori ed è costato la vita a una bambina di 5 anni. "Invitiamo tutti i passeggeri a contattare la propria compagnia aerea o la propria agenzia di viaggi per informazioni sulle riprotezioni", ha scritto la società di gestione. La pattuglia acrobatica nazionale avrebbe dovuto esibirsi nei cieli di Vercelli a conclusione dell'Air Show. Per questo il drammatico incidente diha determinato grande emozione e cordoglio. A Vercelli sono stati annullati tutti gli eventi collaterali, in primis la "Notte Tricolore", che avrebbe dovuto svolgersi questa sera. In serata il sindaco Andrea Corsaro ...

Al verticeforze armate L'ammiraglio è arrivato al verticeforze armate senza avere ... A Livorno la sua vita di cadetto è stata segnata da un incidenteche causò la morte di molti ...Ancora tutte da confermare le cause dell'incidente di ieri in provincia di Torino, dove unFrecce Tricolori è precipitato schiantandosi su un'auto e provocando la morte di una bambina di 5 anni. L'impatto è avvenuto in zona San Francesco al Campo, sull'auto la piccola viaggiava ...... le parole del Papa sull'di ritorno da Atene avevano attirato l'attenzione sulla segretaria ...potuto generare ambiguità e per il quale l'arcivescovo ha preferito dimettersi allo scoppio...

VIDEO | Torino, aereo delle Frecce Tricolori si schianta durante le prove: morta una bambina Dire

Si schianta un aereo delle Frecce Tricolori, morta una bambina di 5 anni RaiNews

AGI - Resta chiuso fino alla mezzanotte l'aeroporto di Torino a causa dell'incidente aereo accaduto ieri pomeriggio, che ha coinvolto un velivolo delle Frecce Tricolori ed è costato la vita a una ...Sulle cause non posso dire ancora nulla». Lo ha dichiarato Gabriella Viglione, procuratore capo a Ivrea, oggi a San Francesco al Campo sul luogo in cui si è schiantato al suolo un aereo delle Frecce ...