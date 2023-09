Adrian Huertas | che colpo per Ducati nel Supersport!

(Di domenica 17 settembre 2023) Continua la crescita senza sosta della Nuvola Rossa sui campionati principali delle due ruote. Dopo aver piazzato Francesco Bagnaia e Alvaro Bautista sul trono dei Mondiali di MotoGP e Superbike, Borgo Panigale potrebbe ripetere la doppietta anche in questa stagione (i centauri sono al comando delle operazioni nelle rispettive classifiche) aggiungendo l’acuto anche in Supersport con Nicolò Bulega che sembra essere davvero vicino al titolo. Un’evoluzione costante perche continua a coltivare giovani talenti: Bulega salirà nella categoria delle derivate al fianco dell’iberico (e al posto di Michael Rinaldi) lasciando il suo sellino libero. O meglio: era libero. Gigi Dall’Igna ha infatti strappatoalla Kawasaki assicurandosi l’erede del possibile campione del SSP. Le parole di...

Il team Aruba.it Racing WSSP è lieto di annunciare l'ingaggio di. Il pilota spagnolo, nato a Madrid il 21 agosto 2003, difenderà i colori del team nella stagione 2024 del Campionato del Mondo Supersport in sella alla Ducati Panigale V2 e prenderà il ...

Continua la crescita senza sosta della Nuvola Rossa sui campionati principali delle due ruote. Dopo aver piazzato Francesco Bagnaia e Alvaro Bautista sul trono dei Mondiali di MotoGP e Superbike, Borg ...Dopo aver accompagnato la crescita di Nicolò Bulega dalla Supersport alla Superbike, il Team Aruba punta ora su Adrian Hertas, talento spagnolo già Campione SS300 nel 2021 ...