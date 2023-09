Adele si è sposata | l’ultimo gesto parla chiaro | chi è il “marito”

Leggi su dilei

(Di domenica 17 settembre 2023) Fiori d’arancio per! Stando a quanto si legge sulla stampa internazionale, la cantante inglese sarebbe convolata a nozze in gran segreto con l’attuale compagno Rich Paul. La notizia è trapelata in seguito aldell’artista nel corso della sua residency a Las Vegas, iniziata di recente dopo che è stata rimandata a causa della pandemia. La residency dia Las Vegas: le parole sul matrimoniocanterà a Las Vegas fino a novembre: un appuntamento davvero imperdibile per tutti i fan dell’artista, considerata insieme a Duffy e alla defunta Amy Winehouse una delle esponenti della nuova generazione del soul bianco. Durante il live di sabato 16 settembre una donna tra il pubblico ha gridato in direzione dell’artista: “Marry me!”, ovvero “Sposami!”. La replica di ...