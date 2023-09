Acerbi si riprende l’Inter | gigante nel derby in un doppio ruolo

Leggi su inter-news

(Di domenica 17 settembre 2023) IlInter-Milan vinto 5-1 dai nerazzurri guidati da Simone Inzaghi ha visto anche il ritorno in campo da titolare di Francescodopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori per le prime tre partite. Un ritorno da, in un. RIECCOLO – Lo avevamo lasciato ad annullare Erling Haaland in finale di Champions League. Lo ritroviamo fare lo stesso con l’attacco del Milan, nelvinto per 5-1 dalcontro i rossoneri. Il ritorno di Francescotra i titolari non delude le aspettative, vista la prestazione da veromessa in campo ieri sera a San Siro. Sempre preciso, attento e pulito. Addirittura in un. Perché, partendo al centro della difesa, ...