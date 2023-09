Accadde oggi | 17 settembre | Park Ji-Sung ed altre ricorrenze

(Di domenica 17 settembre 2023) 17Ji-edNon partecipò alla fase finale della Coppa Italia 1968-’69, ma la seconda coccarda tricolore della storia giallorossa apparteneva anche a lui, considerato che in quella competizione andò a segno alla prima giornata, in un derby.avrebbe compiuto ottant’anni Sergio Ferrari, che nella Roma fu compagno di squadra di Francesco Cappelli, anche lui vincitore di quel trofeo nazionale con allenatore Helenio Herrera: è nato lo stesso giorno. Come –anche- Renzo Ragonesi, dodici presenze in Serie A e oltre duecento (compreso uno spareggio) nel torneo cadetto. Festeggia i settanta Bernd Durnberger, che con il Bayern Monaco conquistò vari titoli, comprese le tre Coppe Campioni dal 1974 al ’76. L’inizio di questo pezzo a tinte giallorosse? ...

1969: Nasce a Londra, UK, Keith Charles Flint, in arte Keith Flint, co - fondatore e cantante dei Prodigy. Muore suicida il 4 marzo 2019. Avanti TAGS 17 settembre , Anastacia , Prodigy La fotografia ...Condannato Enzo Tortora, a Kabul muoiono 6 paracadutisti italiani, vengono liberati 33 minatori intrappolati in miniera. 1394 - Re Carlo VI di Francia ordina che tutti gli ebrei vengano ...Giovedì 16 settembre 1993 5.000 cittadini di Savona stanno ricevendo in questi giorni una lettera dalla Pretura dove sono invitati a giustificare entro 15 giorni al Prefetto il motivo per cui non ...

Accadde Oggi - Gli italiani scelgono di non pagare le 85.000 lire della tassa sul medico di famiglia. E il governo ... Il Riformista

Almanacco | Sabato 16 Settembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno ModenaToday

L'incidente accaduto sabato pomeriggio all'aeroporto di Caselle fa parte di quella serie di eventi ai quali non si riesce a dare una risposta razionale. Uno degli aerei della pattuglia che, in fase di ...Due sparatorie nella notte a Marigliano: un 49enne in fin di vita colpito all’addome e all’inguine, un 45enne ferito invece alle gambe ...