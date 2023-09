Abruzzo | Il WWF Diffida la Regione per Criticità nella Programmazione Venatoria

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di domenica 17 settembre 2023) L'Aquila - Il WWF ha emesso unanei confronti dellaa causa di numeroseriscontrate nel calendario venatorio regionale. L'associazione ambientalista ha sollevato diverse preoccupazioni, comprese alcune lacune nell'ambito delle normative riguardanti la caccia. Una delle principali contestazioni riguarda il prolungamento della stagione di caccia al colombaccio fino al 10 febbraio 2024. Il WWF fa notare che secondo l'ISPRA, questa estensione dovrebbe essere consentita solo in aree dove è garantita una sorveglianzaadeguata per prevenire attività illecite, cosa che non sarebbe garantita in. Inoltre, è stata sollevata l'opposizione alla caccia all'Allodola, una specie in declino in Europa e ...