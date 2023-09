Abruzzo | Eccellenza | giornalista presa a pallonate durante Sambuceto-Città di Teramo

(Di domenica 17 settembre 2023) Pessima pagina di sportdi, partita valevole per il campionato didel girone unico. LaAlessandra Potena, inviata dell’emittente locale Trsp, è stata colpita da alcuneinsieme all’operatore con cui stava lavorando per la telecronaca del match in corso. A denunciare l’accaduto l’Ordine dei giornalisti del Molise, che in un comunicato specifica la dinamica di quanto accaduto. In particolare si pone l’accento sulla struttura non idonea della tribuna stampa, posta a pochi metri dal settore riservato ai tifosi ospiti. “La collega è stata oggetto di una sorta di ‘caccia alla cronista ed al suo operatore’ – si legge – Una prima pallonata è stata indirizzata verso la telecamera solo ...

Quanto costa al kg questa varietà ben lontana dall'Circa 600 euro . Perché costa così ... Inè rinomato lo zafferano dell'Aquila, mentre in Toscana si evidenziano quelli di San ...... oltre ai formaggi a latte crudo l', con le sue imprese di, in un fitto programma di degustazioni e conferenze a tema, saranno presentate altre eccellenze, come la capra alla ...... dal Veneto all'Emilia Romagna, passando per Lombardia, Lazio, Puglia, Sicilia e. Anche l'... supporta l'internazionalizzazione di Flormart - The Green Italy, vetrina diper il ...

Eccellenza Abruzzo, tre su tre per il Città Di Teramo. Sambuceto ko in rimonta Tuttocampo

Eccellenza Abruzzo, le decisioni del Giudice Sportivo Tuttocampo

oltre ai formaggi a latte crudo l’Abruzzo, con le sue imprese di eccellenza, in un fitto programma di degustazioni e conferenze a tema, saranno presentate altre eccellenze, come la capra alla neretese ...Terzo successo consecutivo in Eccellenza: locali in vantaggio ma la reazione biancorossa è veemente anche se imprecisa. Risolvono Pepe e Tourè con D'Egidio uomo-assist SAMBUCETO - Terza vittoria conse ...