A Ventimiglia è morta l' Europa unita Rimpatri di massa | chi è questo uomo

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 17 settembre 2023) "L'". Dal palco di Pontida, davanti a un popolo della Lega particolarmente agguerrito sul tema immigrazione, è Flavio Di Muro, sindaco della cittadina ligure al confine con la Francia, a scandire lo slogan più atteso, nel giorno dei comizi di Marine Le Pen e Matteo Salvini. "Forza centrodestra, forza governo - incalza il primo cittadino leghista di-. Il tempo della diplomazia è finito. Dobbiamo reagire con forza e determinazione prima che sia troppo tardi, prima che dobbiamo emigrare noi. Dobbiamo passare dall'accoglienza diffusa aidi". "Mi hanno detto che sono razzista, non arretreremo di un millimetro per tutelare la sicurezza della nostra città. La fiducia dei cittadini mi dà la forza per affrontare il ...