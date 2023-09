17 settembre 2023 | giornata mondiale della merenda | un rito dalle radici antiche

Tenete a mente questo nome: Margot. Paolo Sottocorona, il meteorologo di La7, nella puntata di Omnibus di domenica 17allarga l'orizzonte alle mappe europee, sulle quali spicca sull'Italia una 'rassicurante H, a indicare alta pressione'. Insomma, tutto bene, 'anche se il numero 1019 non è rassicurante ...Lunedì 18invece 'troviamo qualcosa in più, nel senso che al sud, al centro e al nord - est rimane tutto com'è, con piccole incertezze del tempo, mentre Piemonte e Valle d'Aosta risentono ......in cui passa in rassegna le teorie dello storico russo - americano Yuri Felshtinsky 'La notizia suona come ulteriore conferma alla sua tesi - scrive Valentino sul Corriere della Sera del 17...

Meteo, quando arriva l'autunno a settembre 2023 Le previsioni degli esperti Skuola.net

Anche quest’anno la Città di Bari aderisce alla Settimana Europea della Mobilità (16-22 settembre 2023), iniziativa promossa dalla Commissione Europea per sensibilizzare cittadine e cittadini sul tema ...Una potente tempesta chiamata Daniel ha colpito la Libia domenica 10 settembre dopo aver precedentemente colpito Grecia, Bulgaria e Turchia. Due dighe sono crollate sulle montagne sopra il porto di ...