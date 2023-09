XII edizione di Trieste Next | Un mondo nuovo e sostenibile

Davanti a buona cornice di pubblico si apre la dodicesimadel Memorial Elio Pentassuglia con la vittoria della Happy Casa Brindisi sulla Gevi Napoli ...per concludere il programma del '...Ed è proprio il richiamo alla speranza il cuore della nuova "fioritura" edel festival dantesco promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna con il sostegno della direzione ...... l'Archivio di Stato Terni, nella 40°, prevista per il 23 settembre p.v., vorrà far ... relativo alla Divina Commedia: Cantica Purgatorio, frammenti dei canti IX - X - XI, manoscritto ...Davanti a buona cornice di pubblico si apre la dodicesimadel Memorial Elio Pentassuglia ...00 l'ultima sfida tra la Happy Casa e il team ungherese per concludere il programma del '...

Diocesi: Nola, al via il 17 settembre la XII edizione di SettembrArte Servizio Informazione Religiosa

Giornata dell’Alimentazione 2023 il 16 ottobre: le iniziative per le scuole e XII edizione del concorso poster Orizzonte Scuola

Musk ha chiamato l'11esimo figlio Techno Mechanicus. Dopo X Æ A-XII e Exa Dark Sideræl. Ma Mr Tesla non è certo il primo o l'unico. Ecco i nomi vip più singolari.Su «la Lettura» del 17 settembre l’intervista di Massimo Franco all’archivista vaticano Giovanni Coco che ha scoperto il messaggio di Lothar König al segretario del Papa ...Pio XII venne informato di quanto accadeva nei campi di concentramento. Esiste una lettera che testimonia questo, datata 14 dicembre 1942. A pubblicarla è l'inserto 'la Lettura' del Corriere della Ser ...