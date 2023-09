X Factor 2023 | prima puntata | i migliori delle audizioni e gli ascolti

Tanto basta per lei alle Auditions di X" su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand " per conquistare 4 sì dai giudici, che le aprono così le porte dei Bootcamp. ...è ufficialmente tornato con la sua diciassettesima edizione e, con la prima puntata di Audition trasmessa da Sky Uno giovedì 14 settembre (mercoledì 20, invece, in chiaro su TV8), il pubblico ...Lorenzo ammette: Non solo Lorenzo Licitra: gli altri concorrenti della nuova edizione e tutte le novità Oltre al vincitore di X11 tanti altri saranno gli artisti che si cimenteranno con le ...Sabato 16 e domenica 17 settembreSilvia Toffanin accoglierà come sempre tantissimi ospiti nel ... avuta dalla relazione con Morgan, nuovo giudice di X. E ancora, Alena Seredova rivivrà le ...

X Factor 2023, il rapporto tra Fedez e gli altri giudici Cosmopolitan

X-Factor 2023, le pagelle della prima puntata: Morgan è sempre Morgan (6,5), Ambra tigre (7), Dargen D'Amico f ilmessaggero.it

X Factor 2023 è cominciato da poco, ma i fan già sono preoccupati. Fedez non sembra essere lo stesso di sempre. Cosa sta succedendoFedez, noto rapper italiano, si è presentato alle audizioni di X-Factor con un atteggiamento distante e sembrava distratto. Durante la puntata, ha passato del tempo a colorare un foglio con dei ...È partita una nuova edizione di X-Factor e, sebbene non sia andata ancora in onda in tv, sui social circolano già diversi spoiler: ecco, ad ...